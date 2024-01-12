Скандальный законопроект о мобилизации и визит Сунака в Киев. События вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока не видел обновленного законопроекта о мобилизации, но подчеркнул, что тот должен быть справедливым. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что закон нужно принимать в кратчайшие сроки и он не будет популярным.

В ходе визита в Киев премьер-министра Великобритании Риши Сунака было подписано британо-украинское соглашение о безопасности. Британский премьер объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на £2,5 млрд.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска за неделю улучшили положение на отдельных участках на переднем крае купянского направления, отражено 27 атак и контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ. На разных направлениях отражены еще семь атак.

Подразделения ВС РФ упреждающими действиями сорвали в Херсонской области попытки диверсионных групп ВСУ переправиться на левый берег Днепра и на острова, указали в Минобороны. Общие потери противника на всех направлениях за минувшую неделю составили около 4725 бойцов.

Российские вооруженные силы с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара, в том числе "Кинжалами", по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, пунктам дислокации ВСУ, наемников и националистов. Все объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили также, что за прошедшую неделю были также уничтожены 2 РЛС П-18 и 10 складов с боеприпасами противника.

В плен российским войскам сдались 48 украинских военнослужащих.

Договор о безопасности

Зеленский и находящийся в Киеве с визитом Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. По словам украинского президента, "обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО".

Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Кроме того, договор обяжет Великобританию "консультироваться с Украиной" в случае еще одного конфликта с РФ и предоставить Киеву "быструю и долгосрочную поддержку" в вопросах обороны.

Сунак также объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на £2,5 млрд. Великобритания в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов, сказал британский премьер. Он также пообещал передать Украине крупнейшую партию дронов, которую "Украине когда-либо передавали иностранные государства".

При этом Зеленский добавил, что Лондон обещает продолжить помощь в последующие годы. "Британия гарантирует £2,5 млрд на этот год, и эта помощь продолжится в последующие годы. Срок действия - 10 лет", - сказал он.

Предупреждение Медведева

Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, предупредил заместитель председателя Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев, комментируя в Telegram-канале приезд Сунака в Киев для подписания "исторического соглашения в сфере безопасности".

"Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?" - задался вопросом замглавы СБ России.

Непростой законопроект о мобилизации

Закон о мобилизации на Украине надо принимать в кратчайшие сроки, и он не будет популярным, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что через "несколько дней, максимум, недель" закон с учетом поправок, которые необходимо внести, будет принят Верховной радой.

Позднее на пресс-конференции с Сунаком Зеленский сообщил, что пока не ознакомлен с конечным вариантом законопроекта о мобилизации. При этом он подчеркнул, что обновленный законопроект должен быть справедливым.

Как сообщил член комитета по обороне Верховной рады Федор Вениславский, власти Украины в новой редакции резонансного законопроекта не будут серьезно ограничивать права человека, исключив из него несколько наиболее скандальных норм, в том числе об отмене отсрочки от армии для инвалидов.

По словам главы фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии, многие граждане Украины, мобилизованные в вооруженные силы страны, были отправлены на фронт без должной подготовки, зачастую с ними проводили лишь несколько стрельб из автомата. В связи с этим в новой версии законопроекта о мобилизации предусмотрен обязательный курс подготовки новобранцев. Кроме того, политик признал, что в отозванной редакции документа имелись много норм, нарушающих конституцию и права человека.

США и поставки вооружений

США пока не нашли каких-либо свидетельств незаконного перенаправления обычных вооружений, которые Вашингтон предоставил киевским властям, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он отметил, что украинские войска "эффективно используют предоставляемые им возможности на поле боя".

Ранее аппарат генерального инспектора Министерства обороны США сообщил, что Пентагон не смог "полностью выполнить требования по контролю за использованием поставок оборонной продукции на Украину". По его оценкам, по состоянию на июнь 2023 года власти США не смогли провести в срок инвентаризацию военного оборудования для Киева на сумму более $1 млрд. Газета The New York Times подсчитала, что речь идет ориентировочно о 40 тыс. единиц оружия. Инспекция, о которой ведомство отчиталось в докладе, коснулась только небольшой части оборудования, переданного США Украине, на общую сумму $1,69 млрд.