На Пхукете объявили о создании центра безопасности на море после гибели ребенка из РФ

Работу органа будут курировать военно-морские силы Таиланда

БАНГКОК, 12 января. /ТАСС/. Губернатор провинции Пхукет Сопхон Суваннарат распорядился создать центр обеспечения безопасности на морском транспорте после гибели пятилетней девочки из России в результате столкновения катера с туристами со скалами. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Работу органа будут курировать военно-морские силы Таиланда, которые займутся осуществлением надзора за обеспечением безопасности туристов в море в провинции Пхукет. В работе центра примут участие представители таких ведомств, как Морское управление Пхукета, министерство природных ресурсов и окружающей среды, департамент по предотвращению стихийных бедствий и смягчению их последствий, Минздрав и Минтуризма.

Катер с российскими туристами 31 декабря 2023 года врезался в скалы в районе острова Майтон. На судне находились российские туристы, которые арендовали его для морской прогулки. В результате инцидента погибла девочка в возрасте пяти лет. Шестеро граждан России получили травмы различной степени тяжести. Пострадали также двое граждан Таиланда, которые управляли катером.

9 января прогулочный катер, перевозивший российских туристов, затонул неподалеку от Пхукета. Все его пассажиры и члены экипажа успели спастись. Согласно данным расследования, судно пошло ко дну в связи с попаданием воды в машинное отделение. Следствие обратило внимание на ненадлежащую эксплуатацию катера, поскольку на нем отсутствовал моторист.