Отряды "Хезболлах" атаковали израильские погранпосты в Верхней Галилее

Шиитские бойцы также выпустили противотанковые управляемые снаряды по израильским постам на высотах Шебаа и Кфар-Шуба

БЕЙРУТ, 12 января. /ТАСС/. Позиции израильской армии в прилегающих к Ливану районах подверглись обстрелу со стороны отрядов вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах".

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, шиитские бойцы выпустили противотанковые управляемые снаряды по израильским постам в Верхней Галилее, а также на высотах Шебаа и Кфар-Шуба.

В сводке военно-информационной службы "Хезболлах", размещенной в Telegram-канале, утверждается, что в результате прямого попадания среди израильских военнослужащих есть раненые.

"Потери в рядах противника зафиксированы возле постов Менара, Хадаб-Бустан, Ханита, Эль-Аси и Эль-Малькия", - указывается в тексте.

В ответ израильские войска открыли огонь из артиллерийских и танковых орудий по окрестностям населенных пунктов Джиббин, Тейр-Харфа и Эн-Накура, откуда велся обстрел северных районов еврейского государства. Самолеты ВВС Израиля совершили несколько рейдов на пограничную местность Вади-Хаммуль и высоты Эль-Ляббуна, где находятся форпосты шиитских формирований.