Президент Литвы будет добиваться переизбрания на высший государственный пост

Гитанас Науседа стал восьмым претендентом на выборах главы государства

ВИЛЬНЮС, 12 января. /ТАСС/. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа зарегистрирован в качестве участника политической кампании на очередных выборах главы государства, которые состоятся в мае 2024 года. Об этом сообщила главная избирательная комиссия.

"Документы на регистрацию представил избирательный штаб Науседы. Они были утверждены", - говорится в сообщении.

Науседа стал восьмым претендентом на выборах главы государства. Согласно предвыборным рейтингам, у него больше всего шансов одержать победу и вновь стать президентом. Регистрация кандидатов завершится 19 февраля.