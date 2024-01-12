Лукашенко считает, что мир находится на пороге грандиозных событий

По словам президента Белоруссии, наступивший год будет "шумным"

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Наступивший год будет сложным и "шумным", мир находится на пороге грандиознейших событий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на приеме по случаю старого Нового года.

"Хочу вас предупредить: мир накануне грандиознейших событий", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. Президент Белоруссии сравнил ситуацию в мире с прогулкой по тонкому льду. "Неосторожный шаг - и мы можем утонуть, опрокинуть государство", - указал он. Лукашенко считает, что 2024 год будет очень сложным. "По всем событиям - очень шумным должен быть", - уточнил он.

Белорусский лидер указал на продолжающиеся настойчивые попытки США "рулить во всем мире", как это было после распада СССР. "Украина, Ближний Вoсток, сегодня уже граница Индийского и Атлантическoго океана, хуситы… Идут пoказательные бомбардировки только ради того, что предстoящие выборы в Америке и надо показать свой "героизм", "какой я крутoй", - сказал Лукашенко.

"Может вспыхнуть вся планета", - подчеркнул белорусский президент и призвал не допустить этого.