Президент Мексики 5 февраля представит пакет конституционных реформ

Он касается благосостояния, зарплат, пенсий, реформы судебной системы, избирательной реформы, демократии

ГАВАНА, 12 января. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 5 февраля представит пакет конституционных реформ.

"Я собираюсь представить в этот день (5 февраля - прим. ТАСС) все инициативы по реформированию конституции. Это пакет инициатив, касающихся благосостояния, зарплат, пенсий, реформы судебной системы, избирательной реформы, демократии", - сообщил Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на странице главы государства в Х (ранее Twitter).

Мексиканский лидер сообщил, что не будет присутствовать 5 февраля на праздничных мероприятиях в городе Сантьяго-де-Керетаро, где в этот день в 1917 году была принята действующая конституция страны.