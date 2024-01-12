Украинский генерал попросил у США поставить штурмовики, ударные и транспортные вертолеты

Командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский отметил, что страна все еще дожидается передачи ей обещанных еще в 2023 году истребителей-бомбардировщиков F-16

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский заявил о потребности в американских самолетах и вертолетах, способных оказывать непосредственную поддержку наземным силам.

"Я бы говорил об A-10 как о варианте, если они будут предоставлены нам", - сказал он в интервью агентству Reuters. По его словам, этот штурмовик, принятый в США на вооружение 50 лет назад, все еще "обладает широким спектром вооружения для уничтожения наземных целей в помощь пехоте". Кроме того, по словам Сырского, украинским войскам хотелось бы иметь ударные вертолеты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также военно-транспортные UH-60 Black Hawk.

Однако на этом этапе Украина все еще дожидается передачи ей обещанных еще в прошлом году истребителей-бомбардировщиков F-16. При этом самолеты Киеву передают не США, а их союзники по НАТО - в конце августа прошлого года Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 F-16, а Дания пообещала Киеву 19 таких машин. Представитель командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат рассказал неделю назад, что в стране все еще продолжается подготовка инфраструктуры для американской авиационной техники, а в Дании проходят подготовку шесть украинских пилотов. При этом в Киеве выражают надежду, что получат истребители в первой половине 2024 года.

Что касается военной помощи непосредственно из США, то в четверг в Белом доме заявили о ее прекращении в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы. Это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Проблемы с Конгрессом

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс США запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в стране 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.