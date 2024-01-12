Правительство Украины выделило около $66 млн на укрепление обороноспособности

Средства также пойдут на возведение фортификационных сооружений

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Правительство Украины постановило выделить почти 2,5 млрд гривен ($65,7 млн по текущему курсу Нацбанка) на укрепление обороноспособности страны, включая возведение фортификационных сооружений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Выделено с целью укрепления обороноспособности государства министерству обороны 2 млрд 488,6 млн гривен. <...> Для фортификационного оборудования оборонительных рубежей - 1 млрд 362,2 млн гривен ($35,9 млн по текущему курсу НБУ) <...> и для устройства полос невзрывных заграждений - 1 млрд 126,4 млн гривен ($29,7 млн по текущему курсу НБУ)", - написал он в своем Telegram-канале.

19 декабря депутат Рады Александра Устинова заявила, что ввиду проблем с получением помощи со стороны Запада Киеву придется перейти к обороне, поэтому Украина выстраивает три линии фортификационных сооружений. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал строить оборонительные сооружения не только по линии фронта, но и на западе страны. После этого группировка войск "Север" опубликовала кадры установки противотанковых заграждений, Генштаб ВСУ также выложил фотографии возведения укреплений.