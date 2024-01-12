Армия Израиля засекла новые обстрелы из Ливана

ЦАХАЛ атаковал объекты "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 января. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новые обстрелы со стороны Ливана и нанесли ответные удары, в течение дня атакам также подвергались объекты вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" на территории арабской республики. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение дня был зафиксирован ряд запусков из Ливана в направлении нескольких населенных пунктов на севере Израиля. Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам огня и другим районам в Ливане", - говорится в заявлении.

"Кроме того, некоторое время назад истребители израильских ВВС нанесли удар по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах" в поселках Эль-Ляббуна, Рамия и Аита-эш-Шааб в Ливане", - добавили в пресс-службе.