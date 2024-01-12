Трюдо заявил, что Канада не предоставляла средств для нанесения ударов по хуситам

Премьер-министр подтвердил, что канадские военные были задействованы в планировании этих ударов

ОТТАВА, 12 января. /ТАСС/. Канадские военные были задействованы в планировании ударов, которые нанесли США и Великобритания по объектам йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", но Канада не предоставляла средств для их поражения.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо, который посетил город Гуэлф (провинция Онтарио). Его выступление транслировали национальные телеканалы.

"Мы выступали в роли поддержки. Канадские военные участвовали в некотором планировании [ударов], но мы не задействовали какие-либо оперативные средства для нанесения этих высокоточных ударов", - сказал премьер-министр.