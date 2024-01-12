В посольстве РФ в Берлине вручили медали по случаю 80-летия освобождения Ленинграда

Памятные знаки получили четыре блокадника из тех, кто проживает в ФРГ

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Памятные медали вручены в российском посольстве в Берлине по случаю приближающегося 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как передает корреспондент ТАСС с мероприятия, медали вручил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. "Хотел бы сердечно поздравить участников Великой отечественной войны с приближением этой знаменательной даты, - сказал дипломат. - Спасибо вам за то, что вы воспитываете подрастающее поколение в духе уважения истории, патриотизма, любви к исторической родине".

Памятные знаки получили четыре блокадника из тех, кто проживает в ФРГ.

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Город находился в осаде на протяжении 872 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 млн жителей города.