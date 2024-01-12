12 января, 17:27,
обновлено 12 января, 17:37
Палестино-израильский конфликт

Генсек ООН призвал все стороны избегать эскалации в Красном море

Антониу Гутерриш также призвал стран - участниц ООН, которые защищают свои суда, делать это в соответствии с международным правом, как это предусмотрено в резолюции Совета Безопасности

ООН, 12 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает все стороны избегать действий, которые могут привести к эскалации ситуации в Красном море. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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"Генеральный секретарь призывает все страны - участницы ООН, которые защищают свои суда, делать это в соответствии с международным правом, как это предусмотрено в резолюции [Совета Безопасности]. Генеральный секретарь вновь призывает все стороны избегать еще большей эскалации в Красном море и регионе", - сказал он. 

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