Генсек ООН призвал все стороны избегать эскалации в Красном море

Антониу Гутерриш также призвал стран - участниц ООН, которые защищают свои суда, делать это в соответствии с международным правом, как это предусмотрено в резолюции Совета Безопасности

ООН, 12 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает все стороны избегать действий, которые могут привести к эскалации ситуации в Красном море. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь призывает все страны - участницы ООН, которые защищают свои суда, делать это в соответствии с международным правом, как это предусмотрено в резолюции [Совета Безопасности]. Генеральный секретарь вновь призывает все стороны избегать еще большей эскалации в Красном море и регионе", - сказал он.