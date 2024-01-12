Spiegel: ФРГ в 2023 году лишь дважды провела проверки поставленных за рубеж вооружений

На Украине никаких проверок не было, пишет журнал

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Правительство Германии в 2023 году лишь два раза проверило фактическое местоположение своего вооружения, которое было направлено за рубеж. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на ответ кабмина ФРГ на запрос представителя партии "Союз Сары Вагенкнехт".

В 2023 году были проведены проверки на Тайване и в Кабо-Верде, нарушений выявлено не было. За последние шесть лет было проведено "около десятка" инспекций, говорится в статье. На Украине никаких проверок не было, пишет журнал.

Министерство экономики ФРГ выдало в 2023 году разрешения на поставки вооружений за рубеж на сумму около €12,2 млрд.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд с февраля 2022 года. В ноябре прошлого года сообщалось, что правительство Германии намерено увеличить помощь с €4 млрд до €8 млрд в 2024 году.