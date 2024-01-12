12 января, 17:42,
обновлено 12 января, 18:19
Палестино-израильский конфликт

В ООН назвали удары по Йемену угрозой расширения ближневосточного конфликта

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик добавил, что сотрудники организации в Йемене находятся в безопасности

ООН, 12 января. /ТАСС/. Удары, нанесенные США и Великобританией по объектам йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", несут риск эскалации ближневосточного конфликта.

Читайте также
Эксплейнер
"Нелегитимные удары": как западная коалиция противостоит йеменским хуситам

Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Это, очевидно, угрожает дальнейшей эскалацией и ухудшением ситуации в регионе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, связаны ли последние события в Красном море с ситуацией в секторе Газа.

Дюжаррик добавил, что сотрудники ООН в Йемене находятся в безопасности. 

Теги:
ЙеменПалестино-израильский конфликтГутерриш, Антониу