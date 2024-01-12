В ООН назвали удары по Йемену угрозой расширения ближневосточного конфликта

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик добавил, что сотрудники организации в Йемене находятся в безопасности

ООН, 12 января. /ТАСС/. Удары, нанесенные США и Великобританией по объектам йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", несут риск эскалации ближневосточного конфликта.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Это, очевидно, угрожает дальнейшей эскалацией и ухудшением ситуации в регионе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, связаны ли последние события в Красном море с ситуацией в секторе Газа.

Дюжаррик добавил, что сотрудники ООН в Йемене находятся в безопасности.