В ООН назвали удары по Йемену угрозой расширения ближневосточного конфликта

ООН, 12 января. /ТАСС/. Удары, нанесенные США и Великобританией по объектам йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", несут риск эскалации ближневосточного конфликта.
Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Это, очевидно, угрожает дальнейшей эскалацией и ухудшением ситуации в регионе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, связаны ли последние события в Красном море с ситуацией в секторе Газа.
Дюжаррик добавил, что сотрудники ООН в Йемене находятся в безопасности.