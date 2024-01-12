12 января, 17:53
Палестино-израильский конфликт

В Турции обеспокоены, что действия Израиля в Газе могли достичь масштабов геноцида

Официальный представитель турецкого МИД Онджу Кечели также указал, что "попытки членов израильского правительства отвести внимание от совершаемых ими злодеяний не дадут никакого результата"

АНКАРА, 12 января. /ТАСС/. Власти Турции обеспокоены, что действия Израиля в секторе Газа могли принять характер геноцида. Об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Онджу Кечели.

"Израильская оккупация, экспансионистский менталитет и действия, которые полностью игнорируют права человека, международное право и моральные принципы, привели к катастрофе в секторе Газа. Мы очень обеспокоены [поступающей] информацией о том, что военные преступления Израиля могут достичь уровня геноцида, и внимательно следим за слушаниями в Международном суде [ООН] относительно нарушений Израилем конвенции 1948 года о геноциде", - говорится в заявлении Кечели на сайте МИД Турции.

Он также указал, что "попытки членов израильского правительства отвести внимание от совершаемых ими злодеяний не дадут никакого результата".

Это заявление Кечели сделал в ответ на адресованные президенту Турции Тайипу Эрдогану высказывания главы МИД еврейского государства Исраэля Каца в X (ранее Twitter). Кац указал, что "Эрдоган из страны, имеющей в своем прошлом геноцид армян, теперь хвастается необоснованными обвинениями в адрес Израиля". Он добавил, что в Израиле "помнят об армянах, о курдах", а история Турции "говорит сама за себя".

Иск в Международный суд ООН в Гааге против Израиля был подан властями ЮАР в связи с возможным нарушением израильской стороной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В документе утверждается, что действия Израиля в секторе Газа можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках иска южноафриканская сторона добивается, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Израильская сторона эти обвинения отвергла, назвав позицию ЮАР лицемерной, и попросила снять это дело с рассмотрения. Кац выразил по итогам судебных слушаний мнение, что ЮАР сама нарушает конвенцию о геноциде, поддерживая радикальное палестинское движение ХАМАС, которое в Израиле считается террористической организацией и против которого ведется военная операция в Газе. 

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