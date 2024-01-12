В Молдавии назвали провокацией обвинение в подготовке терактов в Приднестровье

Эта информация преследует пропагандистские цели, заявила советник Бюро по реинтеграции правительства Молдавии Марианна Сары

КИШИНЕВ, 12 января. /ТАСС/. Советник Бюро по реинтеграции правительства Молдавии Марианна Сары назвала провокацией обвинение якобы в подготовке молдавскими силовиками терактов в Приднестровье.

"Это провокационная информация, которая преследует пропагандистские цели", - сказала Сары журналистам "Радио Молдова".

Ранее Министерство государственной безопасности непризнанной республики обвинило молдавских силовиков в подготовке боевых групп под руководством зарубежных инструкторов. По данным министерства, на объектах спецподразделений силовых ведомств Молдавии проходят подготовку более 60 человек, в основном прибывших с Украины и имеющих боевой опыт.

В апреле 2023 года в республике произошла серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания министерства государственной безопасности, были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. В ходе терактов никто не пострадал.

Красносельский тогда заявлял, что диверсии организованы с территории Украины, а также обвинил в содействии спецслужбы Молдавии. В Приднестровье был введен максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая 2023 года он был понижен с красного до желтого и действует до сих пор.