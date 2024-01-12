ООН выступила против казни заключенного в США с помощью чистого азота

Кеннет Смит был осужден за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году

ООН, 12 января. /ТАСС/. ООН выступает против плана властей штата Алабама впервые казнить заключенного с помощью чистого азота 25 января. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"ООН выступает против какого-либо применения смертной казни", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать решение властей штата Алабама.

Заключенный Кеннет Смит был осужден за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году. Вместе с сообщником он получил за убийство $1 тыс. Сообщник был казнен в 2010 году. Самого Смита также пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но он пережил попытку исполнения смертного приговора.

Как отмечают адвокаты Смита, этот метод отличается жестокостью. По их словам, власти штата используют их подзащитного в качестве "испытуемого" для нового метода казни.

Казнь с помощью чистого азота разрешена в трех американских штатах, но никогда ранее не применялась. Власти Алабамы разрешили применять этот метод только в 2018 году из-за нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций.