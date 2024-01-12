Международно признанное правительство Йемена поддержало удары по объектам хуситов

В документе указано, что действия хуситов в Красном море "спровоцировали военные удары по контролируемым им йеменским территориям на фоне систематических нападений на судоходные пути и глобальные торговые маршруты"

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Международно признанное правительство Йемена поддержало удары США и Великобритании по объектам мятежного движения хуситов "Ансар Аллах". Об этом говорится в заявлении правительства, опубликованном на странице министра информации, культуры и туризма Йемена Муаммара аль-Ирьяни в X (ранее Twitter).

В документе указано, что действия хуситов в Красном море "спровоцировали военные удары по контролируемым им йеменским территориям на фоне систематических нападений на судоходные пути и глобальные торговые маршруты".

"Мы с самого начала предупреждали об опасных последствиях неизбирательных атак повстанцев-хуситов на торговые суда и нефтяные танкеры, которые стали причиной использования военной силы на территории Йемена, а также милитаризации Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива", - подчеркнули авторы заявления.