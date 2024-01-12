В Британии считают, что в Аденском заливе могли атаковать танкер, перевозивший нефть из РФ

Танкер не получил повреждений, сообщает компания Ambrey

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Йеменские мятежники-хуситы по ошибке обстреляли в Аденском заливе танкер под флагом Панамы, перевозивший, предположительно, российскую нефть. Как сообщает компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности, танкер не получил повреждений.

По данным Ambrey, речь идет о судне, капитан которого ранее проинформировал об обстреле Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Согласно опубликованной UKMTO информации, выпущенная в сторону судна ракета упала в воду на расстоянии 400-500 м от его борта. Экипажем были замечены три небольших плавсредства, с одного из которых и мог быть произведен выстрел, в результате которого никто не пострадал.

Инцидент, после которого судно продолжило следовать по своему маршруту, произошел в 90 морских милях к юго-востоку от порта Аден.

"Это уже второй танкер с российской нефтью, по ошибке атакованный хуситами", - утверждают в Ambrey, сотрудники которой объясняют инцидент тем, что нападавшие действовали на основе устаревшей информации о связи судна с британской компанией.