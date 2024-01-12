В ООН удивились словам дипломата Израиля о суде над всемирной организацией

Официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик добавил, что ООН "с нетерпением ждет работы со всеми сторонами палестино-израильского конфликта и полноценного исполнения резолюций Совета Безопасности"

ООН, 12 января. /ТАСС/. Секретариат ООН не понимает заявление постпреда Израиля при ООН Гилада Эрдана, который предложил судить всемирную организацию за якобы пособничество палестинскому радикальному движению ХАМАС. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Я по-настоящему не понимаю подобного заявления", - сказал он в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать слова Эрдана, который ранее заявил, что ООН должна сидеть на скамье подсудимых Международного суда ООН в Гааге "за то, что закрыла глаза, выступив соучастником сооружения террористических туннелей в Газе, использования международной помощи для производства ракет". Таким образом израильский постпред отреагировал на иск ЮАР к Израилю по обвинению в геноциде, который сейчас рассматривается Международным судом в Гааге.

Дюжаррик добавил, что ООН "с нетерпением ждет работы со всеми сторонами [палестино-израильского конфликта] и полноценного исполнения резолюций Совета Безопасности".

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках данного иска южноафриканская сторона добивается того, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Рассмотрение дела по существу начнется позднее и, как ожидается, займет минимум несколько лет. Прошедшие 11-12 января слушания касались предупредительных мер, направленных, по словам представителей ЮАР, на то, чтобы защитить палестинцев от "дальнейшего серьезного и непоправимого" нарушения их прав. В ходе своего выступления адвокаты истца заявили, что Израиль проводит политику апартеида в отношении Палестины, а военная операция в секторе Газа является геноцидом. Они попросили суд обязать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа и принять шаги с целью предотвращения геноцида палестинского народа. Ожидается, что вердикт суда по предупредительным мерам будет вынесен в течение нескольких недель. Решения суда являются обязательными, но у инстанции при этом нет механизмов для принуждения к их исполнению.