Белый дом заявил о незаинтересованности в войне в Йемене

Действия президента США Джо Байдена были направлены на предотвращение любой эскалации конфликта, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в войну в Йемене. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге на борту президентского самолета, направляющегося из Вашингтона в штат Пенсильвания.

"Мы не заинтересованы в каком-либо конфликте здесь. Фактически все, что президент [США Джо Байден] делал, было направлено на предотвращение любой эскалации конфликта, включая удары прошлой ночью", - сказал чиновник.

"Напомню, все это были законные военные цели, все удары были направлены на лишение возможности хранить и запускать беспилотники и ракеты", - уточнил он, подчеркнув, что удары были направлены "на подрыв и ослабление военного потенциала хуситов". "Хотя мы все еще оцениваем реальный эффект от этих ударов, мы знаем, что каждая цель была значимой и целесообразной в военном отношении", - добавил представитель Белого дома.

Кирби добавил, что, с точки зрения США, войны с хуситами в настоящее время нет. "Нет никакой войны с хуситами, мы не стремимся к войне с ними в Йемене, мы хотим, чтобы эти атаки прекратились", - отметил чиновник.