Белый дом заявил, что Байден своим приказом о нанесении ударов по хуситам не нарушил закон

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, хуситам "предстоит сделать выбор"

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не нарушил американское законодательство, отдав приказ о нанесении ударов по позициям йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать заявления членов Конгресса, которые считают, что американский лидер нарушил законодательство, касающееся полномочий в военной сфере. "Мы убеждены и уверены в законности полномочий, которыми воспользовался президент для нанесения этих ударов", - отметил Кирби в беседе с журналистами на борту самолета Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Пенсильвания.

По словам Кирби, хуситам "предстоит сделать выбор". "И правильный выбор - прекратить эти безрассудные атаки [на суда в Красном море] <...>. Он (Байден - прим. ТАСС) оставляет за собой право и без колебаний примет дальнейшие меры для защиты наших войск, наших объектов и международной торговли", - сказал представитель Белого дома.