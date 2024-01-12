Депутат парламента Молдавии Таубер останется под судебным контролем еще на 60 дней

Ее обвиняют в незаконном финансировании и фальсификации финансовых отчетов

КИШИНЕВ, 12 января. /ТАСС/. Суд в Кишиневе оставил под подпиской о невыезде депутата парламента Молдавии, вице-председателя запрещенной партии "Шор" Марину Таубер, которую обвиняют в незаконном финансировании и фальсификации финансовых отчетов.

"Таубер останется под судебным контролем еще на 60 дней. Ей запрещено покидать территорию республики", - заявил на брифинге после судебного заседания прокурор Геннадий Епуре.

Летом 2022 года против политика выдвинули обвинения по двум уголовным делам, касающимся финансирования запрещенной ныне партии "Шор". Депутат заявила, что готова сотрудничать со следствием для восстановления справедливости. Она считает, что за решением прокуратуры стоит президент страны Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности. Лидер партии "Шор" Илан Шор связывал арест с попыткой давления на оппозицию за организацию массовых акций протеста в Молдавии.

В августе прошлого года Апелляционная палата Кишинева ослабила назначенную Таубер меру пресечения, разрешив ей перемещение по территории Молдавии за пределами столицы.