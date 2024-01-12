Глава МИД Турции заявил о готовности содействовать нормализации ситуации в Аденском заливе

Хакан Фидан отметил, что в регионе уже развернулось множество конфликтов

АНКАРА, 12 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил своему британскому коллеге Дэвиду Кэмерону, что Анкара готова приложить усилия для снижения напряженности в Аденском заливе. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник по итогам телефонного разговора двух министров.

"Сегодня состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Турции и Великобритании. Фидан отметил, что [в регионе] уже развернулось множество конфликтов, и обратил внимание на необходимость снижения напряженности в Аденском заливе. Он заявил, что Турция в этом контексте готова сделать то, что должна", - сообщил источник.

Также министры обсудили ситуацию в секторе Газа. "Фидан подчеркнул, что война в Газе и насилие против палестинцев должны прекратиться как можно скорее. Эскалация напряженности представляет серьезные риски для региональной безопасности и международной стабильности", - добавил источник.