Спецпредставитель США обсудила в Киеве спорное назначение главы Счетной палаты Украины

По мнению Пенни Притцкер, кандидатура Ольги Пищанской была одобрена без должной проверки и вопреки предупреждениям западных партнеров

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер в ходе визита в Киев обсудила с украинскими властями назначение главой Счетной палаты Ольги Пищанской - подруги семьи президента Владимира Зеленского.

По мнению Притцкер, кандидатура Пищанской была одобрена без должной проверки и вопреки предупреждениям западных партнеров. "Мы с украинскими чиновниками говорили о Счетной палате, - приводит слова Притцкер украинское издание "Европейская правда". - Говорили о важности не только принимать законы и не только назначать людей на должности, но также обеспечивать надлежащую процедуру проверки кандидатов, чтобы и украинцы, и не только украинцы имели доверие к тому надзору, который осуществляют украинские институты".

Притцкер подчеркнула, что Соединенные Штаты "не будут молчать" в случае дальнейших таких назначений без проверки. При этом она положительно оценила действия украинских властей по борьбе с коррупцией и принятое в стране антикоррупционное законодательство. Спецпредставитель не уточнила, с какими именно чиновниками она обсудила эту ситуацию, однако позднее Зеленский, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и спикер Рады Руслан Стефанчук сообщили, что встретились с Притцкер.

Верховная рада назначила Пищанскую главой Счетной палаты Украины 10 января. Депутаты Рады от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ирина Геращенко сообщили, что Пищанская является подругой семьи Зеленского, а ее сестра Светлана возглавляла фирму, на которую была оформлена вилла семьи президента в Италии.

"Европейская правда" отмечает, что назначение Пищанской состоялось до того, как было завершено реформирование Счетной палаты, что позволило избежать проверки ее кандидатуры. Послы стран Группы семи, в том числе США, накануне голосования в Раде по кандидатуре призвали Киев отложить это решение до завершения реформы. Послы отмечали, что такое назначение подрывает доверие к Счетной палате, отвечающей за надзор за международной помощью Украине.