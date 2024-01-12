МО Турции заявило о гибели шестерых военных при столкновении с боевиками в Северном Ираке

Еще двое получили ранения

АНКАРА, 12 января. /ТАСС/. Минобороны Турции сообщило о том, что один из получивших ранения в результате столкновения с боевиками в Северном Ираке военнослужащих скончался в больнице. Ранее сообщалось о пяти погибших.

"Один из наших товарищей, получивший серьезные ранения во время столкновения с террористами, пытавшимися проникнуть на территорию нашей базы 12 января в районе проведения операции "Коготь - замок" [в Северном Ираке], несмотря на усилия врачей, погиб", - заявило министерство на своей странице в X (ранее Twitter).

Ранее Минобороны сообщало, что "12 января террористы попытались проникнуть на территорию базы в районе операции "Коготь - замок" [Северный Ирак]". "Пятеро наших товарищей-героев погибли и восемь получили ранения, в том числе трое серьезно ранены. Раненых доставили в больницу. По предварительным данным, в ходе боя нейтрализованы 12 террористов. Операции в регионе продолжаются", - сообщило министерство.

Представители турецкого руководства и политики осудили нападение на военных и заверили, что борьба с боевиками продолжится. Как сообщают местные СМИ, после нападения спецподразделения ВС Турции начали преследование нападавших, а авиация наносит удары по известным целям террористов и путям отхода в Ираке.

Между тем, официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что запланированное на эти выходные обнародование кандидатов партии на муниципальных выборах 31 марта отложено по решению президента Тайипа Эрдогана. Представлять кандидатом должен был он лично.

Турция начала очередную трансграничную операцию "Коготь - замок" на севере Ирака в 2022 году. В ее цели входит очистка региона от базирующихся там сил Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической. Конфликт с ней продолжается с 1984 года.

В новость внесены изменения (23:48 мск) - уточняется число погибших