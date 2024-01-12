Министр ВС Франции обсудит в Париже с украинским коллегой поставки артиллерийских систем

По данным агентства AFP, визит главы Минобороны Украины Рустема Умерова состоится 18 января

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню проведет встречу с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым в Париже, на которой будут обсуждаться поставки артиллерийских систем Киеву. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на французское военное ведомство.

По данным AFP, визит Умерова состоится 18 января. Министры, в частности, "посетят промышленные объекты и проведут встречи с представителями французских военно-промышленных предприятий для обмена мнениями относительно военной экономики и украинского контрнаступления". В каком именно ключе будет обсуждаться контрнаступление, агентство не уточняет.

Также Умеров примет участие в открытии конференции по созданию "Артиллерийской коалиции" - одной из рабочих групп в рамках Контактной группы по обороне Украины (UDCG). По утверждениям министерства, цель этой "коалиции" - "объединение усилий стран-участниц, чтобы помочь Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе создать артиллерийские силы, адаптированные к требованиям контрнаступления".

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.