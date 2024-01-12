ОАЭ выразили обеспокоенность последствиями нападений на суда в Красном море

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Власти эмиратов считают, что эти атаки являются угрозой "для мировой торговли, безопасности региона и международных интересов"

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты выразили обеспокоенность последствиями нападений на гражданские суда в Красном море на фоне ударов США и Великобритании по объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Об этом сообщило эмиратское агентство WAM.

"ОАЭ выражают глубокую озабоченность в связи с последствиями нападений на гражданские суда в Красном море и в Баб-эль-Мандебском проливе. Эти нападения представляют собой неприемлемую угрозу для мировой торговли, безопасности региона и международных интересов", - говорится в сообщении государственного агентства.