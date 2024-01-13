ООН заявила о ведении Израилем боев в Газе почти без учета последствий для гражданских

Заместитель генсека Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал ситуацию в анклаве ужасающей

ООН, 13 января. /ТАСС/. Израиль ведет бои в секторе Газа, почти не учитывая последствия для гражданского населения. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Вот уже почти 100 дней то, что разворачивается в Израиле и на оккупированной палестинской территории, представляет собой войну, которая ведется почти без учета последствий для гражданского населения", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Гриффитс назвал ситуацию в анклаве "ужасающей, поскольку продолжаются безжалостные военные операции Израиля". "Мы видим это по десяткам тысяч убитых и раненых, подавляющее большинство из которых - женщины и дети", - добавил замгенсека ООН.