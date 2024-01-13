На Тайване пройдут выборы главы администрации

В голосовании смогут принять участие 19,5 млн избирателей

ГОНКОНГ, 13 января. /ТАСС/. Выборы главы администрации, его заместителя, а также депутатов Законодательного юаня (парламент) острова состоятся на Тайване. Голосование продлится один день, в нем смогут принять участие 19,5 млн избирателей (население острова составляет 23,5 млн человек).

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (03:00 мск) и будут работать до 16:00 (11:00 мск), после чего начнется подсчет голосов. В день выборов избиратели получат три бюллетеня: для выбора главы администрации острова и его заместителя, для голосования за кандидатов в депутаты парламента по территориальному округу, для голосования по партийным спискам.

Как ожидается, итоги будут подведены вечером в тот же день, второй тур голосования не предусмотрен.

Выборы главы администрации

Глава администрации и его заместитель избираются по системе относительного большинства сроком на четыре года с правом переизбрания на второй срок. С 2016 года этот пост занимает представительница Демократической прогрессивной партии (ДПП) Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.

Согласно местному законодательству, глава администрации Тайваня в том числе руководит внешней политикой острова, является главнокомандующим вооруженных сил, имеет право издавать законы, объявлять военное положение, амнистию, помилование или смягчение приговоров, назначать и отстранять от должности чиновников. Кроме того, глава администрации острова может заключать международные договоры, объявлять войну или мир.

Единственной обязанностью заместителя главы администрации Тайваня, согласно местному законодательству, является вступление в должность главы, если последний не может исполнять свои обязанности.

На предстоящих выборах за этот пост будут бороться три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от главной оппозиционной партии Гоминьдан и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии.

Парламентские выборы

Жителям острова также предстоит избрать членов Законодательного юаня (однопалатный парламент) острова. В него входят 113 депутатов, которые избираются на четырехлетний срок. Из них 79 мест в избирательных округах распределяются по большинству голосов, включая 6 мест, зарезервированных для парламентариев из числа коренного населения. Остальные 34 места распределяются пропорционально количеству голосов, полученных каждой политической партией.

Правящая политическая платформа - Демократическая прогрессивная партия - сейчас имеет большинство и контролирует 64 места в высшем законодательном органе. Главная оппозиционная партия - Гоминьдан - контролирует 38 из 113 парламентских кресел. На представителей Тайваньской народной партии приходится пять мест в Законодательном юане.

Эксперты полагают, что по итогам выборов произойдет перераспределение сил в парламенте. В частности, Демократическая прогрессивная партия потеряет свой вес. Как заявил ТАСС представитель факультета дипломатии и международных отношений тайваньского Университета Даньцзян (Tamkang University) Хун Яонань, по итогам выборов места в Законодательном юане разделятся на три фракции, каждая из которых не превысит половины мест от общего числа мандатов. Он отметил, что ни у одной из партий в новом составе правительства и парламента, вероятно, не будет решающего голоса.

Два врача и полицейский

Фаворитом предвыборной гонки является представитель ДПП, действующий заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ, также известный как Уильям Лай. В прошлом врач, он обладает самым богатым политическим опытом среди трех кандидатов - более 10 лет он был депутатом, 7 лет занимал пост мэра Тайнаня, позже был главой Исполнительного юаня (кабмина) острова. С 2020 года Лай Циндэ занимает должность заместителя главы администрации острова. С января 2023 года является председателем правящей Демократической прогрессивной партии.

Второй претендент - кандидат от партии Гоминьдан Хоу Юи. Прежде чем стать политиком, он более 20 лет был довольно успешным полицейским и вел нескольких резонансных дел. Политическая карьера Хоу Юи началась в 2010 году, когда он занял пост заместителя мэра Синьбэя. В 2018 году он стал уже главой администрации города и был переизбран в 2022 году.

Третьим кандидатом на выборах является председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Прежде чем уйти в политику, он построил успешную карьеру в области медицины: Кэ Вэньчжэ - выдающийся хирург, первый, кто внедрил на Тайване использование ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация - метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой дыхательной недостаточности). В 2014 году Кэ Вэньчжэ, не имея никакого опыта в политике, одержал победу на выборах мэра Тайбэя, а потом переизбрался на этот пост. В 2019 году он основал Тайваньскую народную партию и стал ее председателем.

Позиции кандидатов

Представитель правящей ДПП Лай Циндэ ранее характеризовал себя как "практического работника на благо независимости Тайваня". Он рассматривается в качестве преемника действующей главы администрации Тайваня Цай Инвэнь и последователя ее курса на отдаление от материкового Китая. Обозреватели также рассматривают Лай Циндэ, как кандидата, который будет поддерживать сближение Тайваня с США и их союзниками в регионе. Также ожидается, что он продолжит увеличивать и без того рекордный для острова военный бюджет и наращивать закупки американского оружия.

Представитель Гоминьдана Хоу Юи намерен содействовать нормализации отношений с материковым Китаем. На первом этапе он рассчитывает углубить гуманитарные и торгово-экономические связи, а затем не исключает и возобновление политического диалога. Сам он назвал свою позицию "стратегией 3D": она состоит из трех элементов - сдерживания, диалога и деэскалации. В то же время Хоу Юи отметил, что не станет даже обсуждать с властями КНР возможность воссоединения Тайваня с материковым Китаем.

Председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ в своей программе больше сфокусирован на внутренних вопросах Тайваня, называет себя рациональным технократом и отмечает, что его партия предоставляет избирателям альтернативу ДПП и Гоминьдану - так называемый третий выбор, отличный от опасного "провоцирования материкового Китая" и чрезмерного "сближения с ним". Вместе с тем в своих программных речах он заявлял о намерении повысить расходы на оборону до 3% ВВП.

Кто победит?

Согласно законодательству Тайваня, за 10 дней до выборов вводится режим тишины - в это время публикация опросов общественного мнения запрещена.

По последним данным Фонда общественного мнения Тайваня, в декабре фаворитом предвыборной гонки остался представитель ДПП, действующий заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ - его кандидатуру поддержали 32,4% респондентов. На второе место впервые за семь месяцев вырвался представитель Гоминьдана Хоу Юи (28,2%). В то же время популярность председателя центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ, напротив, снизилась: после триумфального первого места в ноябрьских опросах в декабре он сместился сразу на третье место - в пользу его кандидатуры высказались 24,6% респондентов.

Вместе с тем доля неопределенности по-прежнему сохраняется: почти 15% участников опросов заявили, что еще не знают, за кого отдать голос, или еще не приняли окончательного решения.

Кто выгоден Пекину?

Что касается позиции материкового Китая, то, по словам экспертов, Пекин с наибольшей вероятностью будет открыт к диалогу с кандидатом от Гоминьдана Хоу Юи. Как заявил ТАСС сотрудник Института международных отношений и стратегических исследований при тайваньском Университете Даньцзян (Tamkang University) Ма Чжуньвэй, Хоу Юи признает консенсус 1992 года, что "является политическим основанием для готовности Китая вести диалог с правительством Тайваня".

Несмотря на то что кандидат от ДПП Лай Циндэ заявил, что дверь для диалога с Китаем широко распахнута, Демократическая прогрессивная партия отрицает консенсус 1992 года, продолжил обозреватель. По его словам, это неприемлемо для Пекина, для которого необходимо иметь "политическую предпосылку для межправительственного диалога".

"Если составлять рейтинг, то Китай, вероятнее всего, будет наиболее готов вести диалог с Хоу Юи, затем с Кэ Вэньчжэ и в последнюю очередь с Лай Циндэ", - резюмировал Ма Чжуньвэй.

Реакция Пекина

Говоря о возможной реакции Пекина на выборы, аналитики отмечают, что она будет зависеть от результатов голосования. Вместе с тем обозреватели сходятся во мнении, что после выборов Китай усилит военное давление на остров. Эксперты не исключают введения новых экономических и торговых ограничений в отношении Тайваня.

Как заявил ТАСС аналитик Центра по исследованию политики, вооруженных сил и концепций боевых действий Китая при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня доктор наук Хун Цзыцзе, в последнее время Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сократила количество полетов авиации возле Тайваня. Однако он ожидает, что после выборов частота и количество таких маневров увеличатся, причем вне зависимости от результатов голосования.

В свою очередь глава Центра по исследованию политики, вооруженных сил и концепций боевых действий Китая при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня Оу Сифу заявил ТАСС, что НОАК будет поддерживать активность возле Тайваня по меньшей мере до дня инаугурации нового главы администрации острова, чтобы политика избранного кандидата не отклонилась от продвигаемого Пекином принципа "одного Китая".

Что касается экономических санкций, вероятность введения новых рестрикций, по словам аналитиков, будет в большей степени зависеть от исхода выборов. "Вопрос о том, будут ли введены новые ограничения, зависит от избрания нового президента (главы администрации - прим. ТАСС)", - заявил ТАСС сотрудник факультета дипломатии и международных отношений тайваньского Университета Даньцзян (Tamkang University) Грегори Кутаз. По его словам, если будет избран Хоу Юи, то можно ожидать отмены ограничений, в то время как избрание Лай Циндэ, вероятно, повлечет за собой серию новых рестрикций.

Кутаз подчеркнул, что Демократическая прогрессивная партия не признает консенсуса 1992 года. Поэтому в случае избрания Лай Циндэ Пекин может принять карательные меры, такие как экономическое и военное давление на остров, считает обозреватель.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Уже более 70 лет остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов.