Боррель сделал заявление по Йемену от имени сообщества, не упомянув удары США и Британии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности призвал хуситов к сдержанности

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель спустя почти сутки после ударов США и Великобритании по объектам в Йемене сделал заявление от имени сообщества, в котором не упомянул действия Вашингтона и Лондона. В опубликованном заявлении он призвал хуситов к сдержанности и отметил, что государства имеют право защищать свои суда.

"ЕС приветствует принятие резолюции 2722 Совета Безопасности ООН от 10 января, в которой решительно осуждаются нападения хуситов на суда в Красном море. Поддержание свободы судоходства в Красном море жизненно важно для свободного потока глобальной торговли и региональной безопасности. Как напоминает резолюция 2722 СБ ООН, государства имеют право защищать свои суда от таких нападений в соответствии с международным правом", - говорится в документе.

"ЕС призывает хуситов к сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации в Красном море и в регионе в целом. В этом контексте ЕС напоминает об обязательстве всех государств соблюдать эмбарго на поставки оружия в соответствии с резолюцией 2216 (2015) Совета Безопасности ООН", - добавил Боррель.

По словам Борреля, "ЕС повторяет требование Совета Безопасности ООН о том, чтобы эти нападения, которые препятствуют глобальной торговле и подрывают права судоходства, а также региональный мир и безопасность, немедленно прекратились". "ЕС продолжит вносить вклад в региональную стабильность", - заключил глава дипломатии сообщества.