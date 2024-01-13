В НАТО допустили продолжение конфликта на Украине и после 2025 года

Заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ считает, что можно ожидать "продолжительной войны с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, завоеванными и потерянными территориями"

БУХАРЕСТ, 13 января. /ТАСС/. Военный конфликт на Украине может продолжиться даже после 2025 года. Такое мнение выразил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi-24.

"Я призываю готовиться к продолжительной войне, [так как] она будет долгой, - отметил он. - Это [завершение войны] не произойдет в 2024 году, вероятно, не произойдет и в 2025". "Мы не видим военной способности добиться решающей победы ни с одной стороны ни в каком смысле, - продолжал Джоанэ. - Мы ждем продолжительной войны с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, завоеванными и потерянными территориями".

"Мы были, возможно, слишком большими энтузиастами, оптимистами в начале украинского наступления несколько месяцев назад, весной прошлого года, - сказал он. - Я призываю не впадать в противоположную крайность преувеличенного пессимизма".

"Не думаю, что у нас будут большие трудности с точки зрения финансирования украинского усилия, которое является и нашим усилием, - считает заместитель генсека НАТО. - <...> У нас не столько проблема финансирования, <...> сколько проблема индустриальных мощностей, главным образом в Европе, потому что в течение 30 лет мы собирали дивиденды мира и думали, что после завершения холодной войны все будет тихо и спокойно".

Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс намерен не допустить, чтобы у Румынии снова была общая граница с Россией. Он также считает, что с военной точки зрения у Молдавии нет причин для тревоги.