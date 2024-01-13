ООН заявила, что оказание гуманитарной помощи в секторе Газа практически невозможно

Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил, что сообщество лишено доступа к городу Хан-Юнис

ООН, 13 января. /ТАСС/. ООН практически не может оказывать гуманитарную помощь населению сектора Газа, а расширение израильской операции на юге анклава осложнит и без того напряженную ситуацию. Об этом заявил заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Оказывать гуманитарную помощь в Газе практически невозможно", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН. Гриффитс отметил, что ООН практически лишена доступа к городу Хан-Юнис, а расширение операции Израиля на юге "создаст серьезные проблемы для гуманитарных операций, чье проведение и без того затруднено".

Он отметил, что количество грузовиков, пересекающих КПП "Рафах" и "Керем-Шалом" немного увеличилось, но "одни лишь гуманитарные поставки не могут удовлетворить потребности более 2 млн человек". "Мы не можем заменить коммерческий сектор в Газе. Коммерческие товары должны пропускать в больших объемах. Расширение списка запрещенных [к ввозу] предметов означает, что мы не можем доставлять в Газу то, что необходимо для восстановления жизненно важной инфраструктуры", - подчеркнул Гриффитс.