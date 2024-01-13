Французский историк заявил, что Запад расстался с иллюзией возможности украинской победы

Эмманюэль Тодд отметил, что американцы будут "искать статус-кво, который бы позволил им скрыть свое поражение"

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Страны Запада расстались с иллюзией возможности победы киевского режима. Об этом заявил французский историк и антрополог Эмманюэль Тодд в интервью газете Le Figaro в связи с выходом его книги "Поражение Запада" (La Defaite de l'Occident).

"Война еще не окончена, но Запад уже расстался с иллюзией возможности украинской победы, - отметил он. - Это не было еще ясно, когда я работал над книгой, но после провала летнего украинского контрнаступления и очевидной неспособности США и других стран НАТО поставлять достаточно вооружений Украине, Пентагон, вероятно, согласится со мной".

По его словам, "американцы будут, конечно же, искать статус-кво, который бы позволил им скрыть свое поражение". "Не будем предаваться иллюзиям, усилия русских станут более интенсивными", - подчеркнул историк.

Как отметил Тодд, западные санкции помогли России провести крупномасштабную политику импортозамещения, "что даст российской экономике значительное преимущество над Евросоюзом". "Мы присутствуем при окончательном крахе Запада", - считает Тодд.

Тодд - французский историк, социолог и антрополог. Центральными темами его работ являются новейшие проблемы демографии, экономическая стагнация развитых обществ, коллапс политических систем эпохи постмодерна. Одной из самых известных работ историка стала вышедшая в 1976 году его первая книга под названием "Окончательный крах", в которой он предсказал распад Советского Союза.

К настоящему времени 72-летний Тодд издал несколько десятков книг, многие из которых переведены на русский язык. Одна из них - вышедшая в 2002 году книга "После империи". В ней он предсказывал неспособность США утвердиться в качестве единственной мировой державы и предрекал им финансовый коллапс, который должен привести к потере ими экономического и политического лидерства.