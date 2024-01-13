В США отвергают призывы чиновников Израиля к выдворению палестинцев из Газы

Постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что мирные жители анклава должны иметь возможность вернуться домой, когда позволят обстоятельства

ООН, 13 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты решительно отвергают призывы некоторых израильских политических деятелей к выдворению палестинцев из сектора Газа. Об этом заявила в пятницу постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Позиция США является ясной и последовательной: мирные палестинцы в Газе должны быть в состоянии вернуться домой, как только позволят условия", - сказала американский дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Это совещание было посвящено рассмотрению ситуации на Ближнем Востоке и палестинскому вопросу.

"Мы безоговорочно отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы сектора Газа. Эти заявления, а также заявления израильских должностных лиц, призывающих к ненадлежащему обращению с задержанными палестинцами или уничтожению Газы, являются безответственными, подстрекательскими и лишь осложняют обеспечение прочного мира", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Кроме того, она подтвердила, что США выступают против продолжения строительства Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан. "По своей сути поселения подрывают географическую жизнеспособность двухгосударственного решения [ближневосточного вопроса], обостряют напряженность и еще больше ослабляют доверие между израильтянами и палестинцами", - убеждена американский постпред. При этом она осудила применение насилия как палестинскими радикалами в отношении израильских поселенцев, так и израильскими поселенцами в отношении палестинцев. "И я хочу ясно дать понять: США продолжат отвечать на эту эскалацию насилия, в том числе посредством нашей новой политики ограничения выдачи [американских въездных] виз [нападающим на палестинцев израильским поселенцам]", - предупредила Томас-Гринфилд.

Дипломат также повторила, что Вашингтон настаивает на реформе Палестинской национальной администрации (ПНА) и разблокировании предназначенных для нее налоговых отчислений. "ПНА должна сделать шаги в направлении реформ и обновления. И это означает, что Израиль должен высвободить финансовые поступления [налоговые отчисления], позволяющие ПНА платить своим силам безопасности", - заявила постоянный представитель.