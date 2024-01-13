США подтвердили смерть Гонсало Лиры в заключении на Украине

В Госдепартаменте отметили, что готовы оказать все надлежащее консульское содействие семье журналиста

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Госдепартамент подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры, имевшего американское и чилийское гражданства.

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье в связи с понесенной ею утратой", - заявили 12 января корреспонденту ТАСС в американском внешнеполитическом ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что Лира умер в заключении. "Мы готовы оказать все надлежащее консульское содействие. Из уважения к семье [покойного] в это тяжелое время мы не будем давать дальнейшие комментарии", - добавили в Госдепартаменте.

О том, что Лира, которого удерживала Служба безопасности Украины (СБУ), умер в заключении, сообщил ранее американский телеведущий Такер Карлсон. Он ссылался на сведения, полученные от отца Лиры. По словам Карлсона, администрация США, несмотря на американское гражданство Лиры, "явно поддерживала" его заключение и пытки.

Илон Маск ранее обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой объяснить арест и содержание Лиры под стражей. Свое мнение по этой теме Маск огласил в ответ на публикацию в X (ранее Twitter) Такера Карлсона, который заявлял, что Лиру "пытали в украинской тюрьме за критику Владимира Зеленского".

Весной Россия призывала мировое журналистское сообщество выступить в защиту похищенного СБУ Лиры и потребовать его немедленного освобождения. СБУ задержала блогера в Харькове в мае. Его обвинили в поддержке российской спецоперации на Украине.

СБУ утверждает, что журналиста арестовали с возможностью внесения залога, но после его внесения Лира нарушил закон и якобы попытался сбежать из страны через пункт пропуска на границе с Венгрией на собственном мотоцикле. По последним данным, Лира находился в СИЗО Харькова, ожидая начала рассмотрения дела в суде, назначенного на 12 и 21 декабря.