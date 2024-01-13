В США одобрили законопроект, обязывающий Байдена обеспечить вступление Тайваня в МВФ

Кроме того, конгрессмены единогласно приняли законопроект, обязывающий американского лидера принимать меры, чтобы "не допустить правительственных чиновников" КНР к участию "во встречах, заседаниях и других мероприятиях ряда международных банковских организаций, а также Группы двадцати"

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила единогласно в пятницу законопроект, обязывающий исполнительную власть обеспечить участие Тайваня в Международном валютном фонде (МВФ) в качестве полноправного члена. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Инициатива обязывает администрацию президента США Джо Байдена через своего исполнительного директора в МВФ принимать меры для вступления Тайваня в фонд, для участия в проводимых финансовым учреждением мероприятиях по связанным с островом вопросам, а также для трудоустройства жителей Тайваня в МВФ.

Конгрессмены также приняли единогласно законопроект, который обязывает президента США принимать меры, чтобы "не допустить правительственных чиновников Китайской Народной Республики к участию во встречах, заседаниях и других мероприятиях ряда международных банковских организаций, а также Группы двадцати".

Оба законопроекта должен еще утвердить Сенат Конгресса, после чего они направятся на подпись главе государства.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.