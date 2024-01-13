В Японии сообщили о работе с США над нераспространением конфликта в Газе на регион

Японский министр иностранных дел Ёко Камикава и американский госсекретарь Энтони Блинкен также условились осуществлять совместную выработку подхода к ситуации вокруг Китая

ТОКИО, 13 января. /ТАСС/. Власти Японии и США прилагают усилия для недопущения распространения конфликта в секторе Газа на весь регион Ближнего Востока. Соответствующую позицию двух стран в ходе переговоров в Вашингтоне подтвердили японский министр иностранных дел Ёко Камикава и американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Стороны договорились продолжить дипломатические усилия по предотвращению распространения нынешней ситуации [в секторе Газа] на весь ближневосточный регион", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Японии.

Камикава и Блинкен условились и дальше осуществлять совместную выработку подхода к ситуации вокруг Китая, подтвердив "важность мира и стабильности в Тайваньском проливе". Они выступили за дальнейшее взаимодействие Японии, США, а также Республики Корея "в вопросе реагирования на действия КНДР, включающие разработку ракет и ядерного оружия и тему похищения японских граждан". Кроме того, стороны договорились "продолжить введение жестких санкций против РФ и оказание активной помощи Украине".