Китай в связи с ударами по Йемену призвал не искажать резолюции СБ ООН

Постоянный представитель КНР при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь подчеркнул, что ситуация в Красном море осложнилась из-за распространения конфликта в Газе на регион

ООН, 13 января. /ТАСС/. Китай в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену призывает не искажать положения резолюций Совета Безопасности ООН и не провоцировать новые очаги напряженности. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь.

"США и Великобритания нанесли удары по целям в Йемене, способствуя эскалации напряженной ситуации в регионе Красного моря. Китай крайне обеспокоен этим. <...> Китай вновь заявляет, что ни одна страна не должна искажать международное право и резолюции Совета Безопасности или злоупотреблять ими, провоцировать новые очаги напряженности в Красном море", - сказал он на заседании СБ ООН, отметив, что этот орган "не давал разрешения ни одному государству применять силу против Йемена".

Китайский дипломат подчеркнул, что ситуация в Красном море осложнилась из-за распространения конфликта в Газе на регион. "Ближний Восток уже на грани чрезвычайной опасности. Последнее, что нам сейчас нужно, - это безответственный военный авантюризм. Первое, что нам нужно, - спокойствие и сдержанность, чтобы избежать дальнейшего распространения конфликта. Мы призываем все стороны, особенно крупные и влиятельные страны, следовать Уставу ООН и нормам международного права, а также придерживаться курса на диалог", - заключил постпред КНР.