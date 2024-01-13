Байден заявил, что удар в Йемене не означает начало прокси-войны США с Ираном

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Американский президент выразил мнение, что атака была успешной

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Удар США и Великобритании по позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене не свидетельствует о начале прокси-войны Соединенных Штатов с Ираном. Такую позицию озвучил президент США Джо Байден в беседе с журналистами во время поездки в штат Пенсильвания.

Как информируют журналисты пресс-пула Белого дома, на вопрос о том, находятся ли США фактически в состоянии прокси-войны с Ираном, Байден ответил отрицательно. "Иран не хочет войны с нами", - подчеркнул американский лидер.

При этом он выразил мнение, что удар США и Великобритании в Йемене был успешным. "Не думаю, что есть жертвы среди мирного населения. Это еще одна причина считать его успешным", - отметил Байден.