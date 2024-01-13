На Тайване началось голосование на выборах главы администрации

Процедура будет длиться восемь часов, в 2024 году в ней смогут принять участие 19,5 млн из 23,4 млн жителей острова в возрасте от 20 лет

ГОНКОНГ, 13 января. /ТАСС/. Жители Тайваня начали голосовать на выборах главы администрации острова и членов Законодательного юаня (высший законодательный орган). Избирательная комиссия сообщила, что участки открылись в 08:00 по местному времени (03:00 мск).

В 2024 году в голосовании смогут принять участие 19,5 млн из 23,4 млн жителей Тайваня в возрасте от 20 лет. Они получат три бюллетеня: для выбора главы администрации и его заместителя, для голосования за кандидатов в депутаты парламента по территориальному округу, для голосования по партийным спискам. Как ожидается, итоги будут подведены уже вечером. Победитель определяется простым большинством голосов, второй тур не предусмотрен.

Голосование продлится восемь часов. Избирательные участки прекратят работу в 16:00 по местному времени (11:00 мск). Согласно действующему законодательству, проведение опросов за 10 дней до выборов и экзитполы после голосования запрещены.

За пост главы администрации будут бороться три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом предвыборной гонки считается Лай Циндэ.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.