13 января, 00:24
Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Постпред при ООН: США считают, что деэскалация в Красном море должна исходить от хуситов

Линда Томас-Гринфилд считает, что представители движения "Ансар Аллах" ставят под угрозу американские судоходные маршруты

ООН, 13 января. /ТАСС/. Инициатива по деэскалации ситуации в Красном море должна исходить от йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". С таким утверждением выступила в пятницу постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

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"Необходимо, чтобы деэскалация произошла и чтобы она исходила от хуситов, которые ставят под угрозу наши судоходные маршруты", - сказала она на созванном по инициативе РФ заседании СБ ООН в связи с ударами США и Великобритании по Йемену.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что реальным вкладом Запада в урегулирование ближневосточного конфликта стали новые бомбежки и разрушения. 

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