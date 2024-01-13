Bloomberg: команда Байдена начала планирование ударов в Йемене 1 января

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По информации агентства, президент США выбрал "один из самых агрессивных вариантов" ответов хуситам, которые подготовила американская администрация

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден начал планировать с командой удары по объектам хуситов в Йемене 1 января, когда находился на острове Санта-Крус. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, американский президент поручил своей команде в первый день нового года "ускорить усилия по осуждению атак хуситов в ООН" и продолжить создание "коалиции для защиты судоходства". При этом военным Байден приказал "уточнить перечень целей для поражения", отмечают источники.

При этом указывается, что Вашингтон с самого начал поддерживал более активные действия против хуситов, а Лондон и другие европейские и ближневосточные союзники предостерегали, что "чрезмерный ответ может втянуть Запад в прямой конфликт с Ираном".

Именно после крупнейшей атаки хуситов 9 января было принято решение перейти к военным действиям, указывает агентство. Как подчеркнул высокопоставленный чиновник, Байден выбрал "один из самых агрессивных вариантов" ответов, подготовленных его командой.