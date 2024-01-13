В ООН заявили об угрозе политическому будущему Йемена из-за эскалации в стране

Помощник генсека организации по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари также отметил, что удары по позициям хуситов могут иметь "серьезные последствия в экономической и гуманитарной сферах" республики

ООН, 13 января. /ТАСС/. Эскалация ситуации вокруг Йемена, в частности, атаки на суда мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" и удары сформированной США коалицией по их позициям, несут в себе риски для политического урегулирования в стране. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари.

"Мы наблюдаем цикл насилия, который несет в себе риски в области безопасности и политики, а также серьезные последствия в экономической и гуманитарной сферах. Произошедшие недавно гуманитарные улучшения в стране хрупки и могут легко сойти на нет в случае дальнейших инцидентов, в то же время процесс политического урегулирования для прекращения войны в Йемене может также сойти на нет, оставив народ Йемена перед лицом затяжного конфликта", - сказал он на созванном по инициативе РФ заседании СБ ООН в связи с ударами США и РФ по Йемену. Помимо этого, Хиари выразил обеспокоенность риском усиления напряженности в регионе.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генсек призывает не допускать ухудшения ситуации в самом Йемене и не дать потерять результаты работы, которая велась до этого в целях завершения конфликта в Йемене.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В апреле 2022 года сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, срок действия которого истек 2 октября, однако консультации не прекратились.