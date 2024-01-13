Al Jazeera: в больнице "Аль-Акса" в Газе из-за нехватки топлива отключили электричество

По информации телеканала, врачи вынуждены выполнять все медицинские манипуляции при свете фонариков и мобильных телефонов

ДУБАЙ, 13 января. /ТАСС/. Электричество было полностью отключено в палестинской больнице "Аль-Акса" из-за нехватки топлива для генераторов. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, в больнице "Аль-Акса", расположенной в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, было полностью отключено электричество из-за дефицита топлива для генераторов. Как отмечает телеканал, врачи вынуждены выполнять все медицинские манипуляции при свете фонариков и мобильных телефонов.

Al Jazeera отмечает, что дефицит топлива в анклаве вызван действиями Израиля, препятствующего его доставке на территорию сектора Газа.