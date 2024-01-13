Тайвань сообщил о появлении возле острова восьми самолетов Китая

Также тайваньское военное ведомство зафиксировало приближение шести кораблей и двух воздушных шаров КНР

ГОНКОНГ, 13 января. /ТАСС/. Военное ведомство Тайваня в день выборов главы администрации сообщило о появлении возле острова восьми самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая, а также двух воздушных шаров. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

По его данным, противолодочный самолет Y-8 пересек так называемую срединную линию Тайваньского пролива к юго-западу от острова. Воздушные шары были зафиксированы на высотах от 6,1 до 6,7 тыс. м: один из них пересек воздушное пространство над южной частью острова с запада на восток, а второй прошел к северу от него.

Как указывается в заявлении, армия Тайваня контролировала их передвижения.

В субботу на Тайване проходит голосование на выборах главы администрации острова. За этот пост борьбу ведут три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом предвыборной гонки по итогам последних опросов считается Лай Циндэ. Кроме того, жители острова изберут новый состав Законодательного юаня (высший законодательный орган).

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.