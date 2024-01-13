Блинкен обсудил с представителем ЦК КПК Тайвань и Ближний Восток

Встреча госсекретаря США с Лю Цзяньчао прошла в Вашингтоне - за день до выборов на острове Тайвань

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Тайваньском проливе и на Ближнем Востоке с руководителем отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Лю Цзяньчао. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Встреча госсекретаря США с представителем ЦК КПК прошла в Вашингтоне в пятницу - за день до выборов на острове Тайвань. "Стороны приняли участие в конструктивной дискуссии по ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов, обсудив в том числе сферы возможного сотрудничества и расхождения во взглядах", - отмечается в заявлении Госдепа. Блинкен и Лю Цзяньчао договорились продолжать сотрудничество по борьбе с наркотиками и поддерживать контакты на уровне военных ведомств двух стран.

"Госсекретарь подчеркнул важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море", - отмечается в заявлении. Как следует из документа, стороны обсудили украинский кризис и КНДР, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Блинкен отметил необходимость соблюдения свободы судоходства в Красном море и предотвращения дальнейшей эскалации. "Обе стороны отметили важность поддержания открытыми каналов коммуникации между США и КНР", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател 11 января на брифинге заявил, что США "уверены в демократическом процессе на Тайване". В Госдепартаменте также посчитали нужным сказать, что тайваньские избиратели "должны сами определить своего следующего лидера без вмешательств извне".

13 января на Тайване пройдут выборы главы администрации острова и депутатов Законодательного юаня (высший орган в регионе, способный принимать правовые акты). С 2016 года местную власть возглавляет представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, в период руководства которой заметно усилились трения между Пекином и Тайбэем. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.