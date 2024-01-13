В Нью-Йорке сотни демонстрантов перекрыли улицу у штаб-квартиры ООН

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Участники протестов выступают против ударов по сектору Газа и Йемену и обвиняют американского лидера Джо Байдена в геноциде

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Несколько сотен демонстрантов, выступающих в поддержку Палестины и Йемена, временно заблокировали первую авеню в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Протестующие против ударов по сектору Газа и Йемену заняли всю проезжую часть прилегающей к штаб-квартире улицы. Собравшиеся, большая часть которых шла с палестинскими и йеменскими флагами, осуждают действия президента США Джо Байдена и его администрации. "Байден, ты не можешь спрятаться, мы обвиняем тебя в геноциде", - скандируют протестующие. "Руки прочь от Йемена", "прекратите всю помощь США Израилю", - написано на плакатах демонстрантов.

На месте находятся усиленные наряды полиции. Правоохранители сопровождают колонну протестующих, но не вмешиваются в ход акции, обстановка спокойная.