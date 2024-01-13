ABC: нацгвардия Техаса взяла под контроль участок на границе с Мексикой

По данным телеканала, Минюст США обратился в Верховный суд, так как блокировка доступа пограничников к этой территории препятствует патрулированию и реагированию на чрезвычайные ситуации

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Национальная гвардия штата Техас заблокировала доступ сотрудникам федеральной пограничной службы к участку американо-мексиканской границы. Об этом сообщил в пятницу телеканал ABC.

Как отмечает телеканал, Национальная гвардия штата заблокировала доступ пограничной службе к границе на участке вдоль реки Рио-Гранде длиной примерно 2,5 мили (около 4 км).

Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, в связи с блокировкой доступа сотрудников пограничной службы обратилось в Верховный суд. Как следует из размещенных в электронной базе суда документов, власти США считают, что блокировка доступа пограничников нарушает возможности "патрулирования и осуществления надзора за границей, а также реагирования на чрезвычайные ситуации".

Администрация требует, чтобы Верховный суд предписал властям Техаса "восстановить доступ пограничной службы к участку границы, патрулирование которого входит в ее задачи и за прием, досмотр и оформление мигрантов на котором она несет ответственность".

Ранее власти штата Техаса неоднократно заявляли, что администрация президента США Джо Байдена не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Власти южного штата начали высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.

Губернатор Техаса Грег Эбботт обвинял в наплыве мигрантов Байдена, характеризуя происходящее как кризис и хаос. Губернатор подчеркивал, что будет использовать все возможности для обеспечения безопасности на границе до тех пор, пока федеральные власти не решат проблему.