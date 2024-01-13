СМИ: 10 человек погибли в результате удара Израиля по югу сектора Газа

Среди погибших есть дети, передает информационное агентство WAFA

ДУБАЙ, 13 января. /ТАСС/. По меньшей мере 10 мирных жителей, включая детей, были убиты, другие получили ранения в результате израильского авиаудара по дому, в котором размещались палестинские беженцы, в районе города Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщило информационное агентство WAFA.

По его данным, израильские военные самолеты также совершили несколько налетов в районе расположения больницы "Аль-Акса" в Дейр-эль-Балахе, а артиллерия оккупационных сил подвергла обстрелам лагеря беженцев Эль-Бурейдж, Эль-Магази, город Зувайда в центре анклава и район Зейтун в городе Газа.

Как сообщает агентство, с начала израильской военной кампании в секторе Газа было убито свыше 23,7 тыс. палестинцев, еще более 60 тыс. получили ранения.